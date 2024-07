Vona-D’Agostino al fotofinish al Rally della Valdinievole e Montalbano

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 1 luglio 2024) LARCIANO – Grande battaglia per le quattro ruote in provincia di Pistoia. Alla fine il 39esimova a Claudioe Simonesu una Skoda Fabia R5 Evo firmata da Pavel Group, al debutto su queste strade Gli aostani hanno superato alper nove decimi i laziali Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani anche loro su Skoda e di poco di più Luca Artino e Marco Ancillotti, penalizzati al controllo orario di arrivo. Il primo impegno cronometrato alla mattina era stato vinto dadavanti all’aretino Paolo Segantini, in coppia con Castiglioni (Skoda), poi la leadership era andata in mano al cassinate Tribuzio, per poi vedersi sopravanzare di nuovo da, che fino a due prove dal termine era riuscito ad avere in mano il classico pallino, inseguito da Artino, riuscito poi a sopravanzarlo durante la penultima.