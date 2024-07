La Francia al bivio | la destra a un passo dalla vittoria

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il 65% dei francesi si è recato alle urne. Oltre il 20% in più rispetto alle scorse elezioni. La Franca si presenta divisa come non mai trae sinistra. L’avanzata dei lepenisti è inesorabile e per laè a un. La forbice di 240/270 seggi, elaborata sulla base dei voti ottenuti domenica dal Rassemblement National (RN), non assicura al momento la soglia di 289 seggi necessaria per avere la maggioranza in Parlamento. Tuttavia il risultato potrebbe non esprimere tutte le potenzialità dell’Rn. Il tasso di partecipazione, mai così alto dal 1981, che ha spinto alle urne molti elettori macroniani e di sinistra gli avrebbe eroso all’incirca l’1,5 per cento. Tuttavia, secondo i commentatori francesi, l’alta affluenza può favorire lanel ballottaggio del 7 luglio quando il fenomeno delle triangolazioni farà confluire i voti di tutta lasull’Rn mentre dividerà macroniani e sinistre.