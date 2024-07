Chicago Med perde uno dei suoi protagonista!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

Il dottor Crockett Marcel ha lasciato Chicago Med dopo cinque stagioni. Secondo un'esclusiva di Deadline, Dominic Rains, che interpreta il chirurgo del pronto soccorso, ha lasciato la serie come series regular dopo cinque stagioni. Rains è entrato a far parte dello show della NBC nella quinta stagione come nuovo collega chirurgo traumatologo del Gaffney Chicago Medical Center dopo l'uscita di scena di Norma Kuhling, il cui personaggio, la dottoressa Ava Bekker, anch'essa chirurgo del pronto soccorso, si è suicidata in seguito al disperato tentativo di riconquistare il suo ex fidanzato, il dottor Connor Rhodes (Colin Donnell). Non è ancora chiaro se Rains sarà presente nella prossima stagione 10 in qualità di ospite o se questo è il suo addio definitivo.