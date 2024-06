Ue | Bergamini ' da Feltri attacco ingeneroso a Tajani e Fi e giudizi errati'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - “Eravamo, e siamo tutt'oggi, affezionati alla grande abilità che Vittorioha sempre dimostrato nella sua lunga carriera: saper ben mescolare il gusto della provocazione, dell'invettiva, con una profonda conoscenza della materia di cui scrive o parla e con una forte autonomia dio. Nel suo commento di oggi sulle dinamiche europee, però, notiamo come siano rimaste solo provocazioni e invettive, spinte purtroppo al limite dell'insulto. Di cui è bersaglio il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio, dunque il partito tutto. Une, purtroppo per l'autore, sorretto da argomentazioni errate". Lo afferma Deborah, vicesegretario nazionale di Forza Italia. "Soltanto chi non presta la dovuta attenzione alle complesse questioni europee -aggiunge- può negare il ruolo esercitato da Antonioin questi giorni per avvicinare le posizioni del Ppe a quelle di Giorgia Meloni, e lo testimonia il cambio di posizione di Donald Tusk sul peso italiano.