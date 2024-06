Giovanni Toti crede nella giustizia | no alle dimissioni

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 29 giugno 2024) L’inchiesta che ha portato alla sospensione del Governatore ligureha tanti punti da chiarire e l’esponente del centrodestra, si professa estraneo ai fatti contestati e quindi ribadisce l’intenzione di non dimettersi. Il Governatore ha chiesto ai magistrati di essere rilasciato ma al momento la richiesta non è stata accettata. Tuttavia gli è stato permesso di incontrare la sua maggioranza. “L’incontro col presidenteè stato approfondito e costruttivo. Abbiamo tracciato un percorso condiviso per la nostra Regione e dato la nostra solidarietà e vicinanza, umana e personale. Con lui abbiamo condiviso l’importanza di proseguire quel percorso di crescita iniziato insieme nel 2015 e di portarlo avanti fino alla fine del mandato.