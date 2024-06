Girls il nuovo brano del giovane hitmaker australiano The Kid Laroi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 28 giugno 2024) MILANO – Da oggi, 28 giugno, è disponibile in digitale “”, ilsingolo delda miliari di stream The Kid. Ilentrerà in rotazione radiofonica da venerdì 12 luglio. Online anche il videoclip, che vede la partecipazione dell’icona della Gen Z Alix Earle. Le immagini del video strizzano l’occhio al periodo d’oro di MTV e dei videoclip, riportando quell’atmosfera tipica della fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. Ilsingolo è già diventato virale grazie alla campagna di PlayStation in cui fa da colonna sonora allo spot “Choose Your Color”. Inoltre, The Kidè stato il primo artista maschile a collaborare con l’esclusiva catena di supermercati americana Erewhon, inventando lo Smoothie ispirato alla sua canzone “”.