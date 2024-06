Juve-Allegri fumata bianca dopo le polemiche | trovato l’accordo per la risoluzione tra le parti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 3 giugno 2024) Non finirà a carte bollate, come invece sembrava ormai scontato. Lantus e Massimilianotanti anni insieme, hannoun accordo per separarsi senza ulteriori liti,che negli ultimi giorni era sembrato che il club volesse far valere il “giusto licenziamento” come motivazione della separazione. A scatenare la guerra tra leerano stati i comportamenti del tecnicola finale di Coppa Italia vinta con la Lazio, durante la quale l’allenatore era stato espulso ed era stato protagonista di battibecchi accesi con la stampa e il direttore sportivo Giuntoli.Leggi anche: Germania, estrae la pistola e apre il fuoco in strada: un morto, caccia al killerquella notte folle era arrivato l’esonero in tronco, nel quale club contestava già comportamenti inopportuni.