Finale appassionante al Trail Sacred Forests

(Di lunedì 3 giugno 2024) Arezzo, 3 giugno 2024 – Il primo vincitore deldi quest’anno è sicuramente il comitato organizzatore, che è riuscito a rilanciare la manifestazione dopo la forzata cancellazione del 2023 ritrovando d’incanto tutto l’amore e la passione che il movimento non solo italiano nutre per la manifestazione, arrivata sino ai vertici mondiali allestendo la rassegna iridata di specialità qualche stagione orsono. L’epilogo della gara lunga, sui 50 km per 3.000 metri, è statocon Luca Zamagni (Sp Seven) che solo nelè riuscito a liberarsi della compagnia di Riccardo Pianesi (Space Running) chiudendo in 5h21’54” con appena 10” di vantaggio. Molto più lontano il terzo arrivato, Massimo Delli Zotti (Podismo Buttrio) a 12’12”, mentre fra le donne più netta è stata la vittoria di Roberta Feliciani (Podisti Due Castelli) in 6h49’00” con 2’36” sulla rumena Oana Alina Popa (Rubicone for Sport) e 8’51” su Maria Elisabetta Lastri (Sienarunners).