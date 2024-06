Ecco la grande ascesa della Borsa indiana

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 3 giugno 2024) Le avvisaglie, a dire il vero, già c’erano. Era l’inverno del 2024 quando il mondo cominciava ad assistere a un movimento, piuttosto ampio, di capitali verso l’India. Quattro mesi dopo, nei giorni in cui Narendra Modi si prepara a guidare il Paese sull’onda di un terzo mandato, la musica non è cambiata. Anzi, chi aveva saggiato l’economiasettimane fa, ora si è convinto a fare ilsalto e puntare dritto alladi Mumbai, ormai il nuovo cuore finanziario asiatico (alla fine del 2023, l’India è risultato il quarto mercato borsistico più capitalizzato, con un valore complessivo di 3.800 miliardi di dollari). E questo a discapitoCina. Ci sono delle motivazioni ben precise se lafinanza occidentale, soprattutto quella che risponde al nome di Wall Street, guarda con sempre maggiore interesse alla città portuale con 26 milioni di abitanti e il più alto numero di miliardari in Asia.