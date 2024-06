Sventola la Bandiera Azzurra riconoscimento esclusivo per Montecatini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024)Terme (Pistoia), 2 giugno 2024 – Un premio straordinario all’insegna della salute e dell’attività motoria per la città diTerme. Ecco che la ’2024’ è stata ufficialmente consegnata al comune termale da parte della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani). ’’ è unnato nel 2017 che viene assegnato ai comuni italiani che si sono distinti per l’impegno nella promozione della camminata, corsa e nell’ambito della salute più in generale come strumenti fondamentali per garantire la qualità della vita. Per ottenere il prestigioso stendardo è infatti necessario che le città presentino dei percorsi adibiti in maniera particolare alla corsa o alla camminata e che offrano occasioni per incontri e eventi all’aria aperta.