Fonte : newsnosh di 2 giu 2024

Il suo scioglimento progressivo durante la primavera e l’estate fornisce acqua necessaria per irrigazione, consumo domestico e alimentazione. Importanza della neve per l’approvvigionamento idrico La neve svolge un ruolo fondamentale nell’approvvigionamento idrico poiché costituisce una risorsa essenziale per rifornire le riserve d’acqua dolce in molte regioni del mondo.

Perché la neve è fondamentale per l’approvvigionamento idrico e cosa accadrà quando diventerà scarsa