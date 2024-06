Lele Mora dall’amicizia con Berlusconi al carcere | Io vicino di cella di Olindo Romano E racconta il tentato suicidio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Dall’arresto per bancarotta al tentativo diinpassando per l’amicizia con Silvioe per il suo esordio nel mondo della televisione.si èto nel podcast One More Time di Luca Casadei. La puntata è già ascoltabile mentre la video-intervista integrale uscirà il prossimo 4 giugno. L’ingresso nel mondo della tv,, avvenne grazie a Giampiero Malena, manager di Pippo Baudo che divenne per lui un vero “passe-partout per tutto quello che ho fatto”. È grazie a lui cheapproda a Mediaset e conosce Fatma Ruffini grazie alla quale, dice, “ho imparato a fare televisione”. Poi all’inizio degli anni ’80 diventa amico di Silvio, con cui,, si sente anche “cinque, sei volte al giorno”.