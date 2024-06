Henri ha smesso di esistere dal punto di vista giuridico | un esilio senza fine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) La terza guerra mondiale in realtà c’è già stata e non accenna a terminare. Solo che i riflettori erano puntati altrove, su mondi e morti più importanti. Morire nel Congo della Repubblica Democratica, l’ex Zaire di Mobutu Sese Seko, non è la stessa cosa che altrove, dove la statua al milite ignoto glorifica gli eroi e i martiri della libertà. Nulla di tutto ciò per gli stimati 10 milioni di morti e delle 500 mila donne violentate strada facendo nel Congo. Lo ‘scandalo geologico’ della RDC, che possiede i migliori giacimenti delle terre rare per l’elettronica e l’informatica, ha solo facilitato il protrarsi delle guerre telecomandate dall’esterno e pagate a caro prezzo all’interno. Le coalizioni di vari Paesi africani e appoggi, in soldi, armi e logistica delle Grandi Potenze con interessi sul campo, hanno creato in questi anni una lunga guerra