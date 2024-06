I 10 cartoni animati per adulti su Netflix più belli secondo la critica

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 1 giugno 2024)cavalca temi culturali di ogni tipo, dagli amori in epoca Regency di Bridgerton alla battle royale di Squid Game, con show live action ma ancheper. Tutto cercando di sviluppare show sempre più forti e più “a fuoco” stagione dopo stagione. Parlando di animazione, poi, il limite è solo l'infinito, perché la fantasia è uno strumento efficacissimo per raccontare quello che si vuole nel modo migliore. Le sue serie dinati per chi ha superato i 16-18 anni, sono il più delle volte uno specchio riflesso della realtà, talvolta spiacevole, in cui viviamo o delle ombre-fobie-dilemmi che si celano dentro qualsiasi animo, ma ci sono anche delle occasioni in cui l'esercizio è puramente creativo su temi fantasy, sci-fi e horror spinti verso il catartico o il comico.