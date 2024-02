Crollo Firenze | bilancio si aggrava | recuperato un altro corpo

A Firenze si scava ancora. Nella notte i vigili del fuoco hanno il corpo senza vita di un quarto operaio morto nel crollo del Il bilancio del crollo in una porzione dell'edificio in costruzione nel

(Di sabato 17 febbraio 2024)di, ilsisempre di più:unsenza vita Purtroppo dacontinuano ad arrivare pessime notizie in merito aldel cantiere di un supermercato. Ildelle vittime è aumentato: negli ultimi minuti, infatti, i vigili del fuoco hanno comunicato di averla quarta vittima. E’ la quarta di questa tragedia. Si tratta, anche lui, di un operaio che è rimasto schiacciato dalla lastra di cemento. Non c’è stato assolutamente nulla da fare. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che i vigili del fuoco abbiano lavorato tutta la notte per scavare sotto le macerie.un ...