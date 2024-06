Fonte : feedpress.me di 1 giu 2024

. . Nel quartiere San Giovanni Galermo a Catania il cane antdroga della polizia Ares ha permesso di trovare nascosti in diverse intercapedini all’esterno di alcune abitazioni 72 involucri di cellophane di cocaina per circa 17 grammi, due buste contenenti 64 grammi di marijuana, 118 involucri termosaldati contenenti ancora marijuana, per un peso di oltre 157 grammi e 5 involucri termosaldati contenenti.

Droga | il fiuto del cane Ares permette di trovare cocaina e crack in abitazioni a Catania