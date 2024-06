Fonte : ildifforme di 1 giu 2024

Un esordio esplosivo per la Premier dal palco: una sviolinata agli elettori che non fa mai male. . Articolo pubblicato sabato 01 Giugno 2024, 16:00 Il tono di voce alto, quasi urlato, cattura l’attenzione delle migliaia di persone accorse in Piazza del Popolo a Roma.

Meloni infiamma Piazza del Popolo | La sinistra dipinge mostri noi cambiamo l’Europa VIDEO