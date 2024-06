Torino Milinkovic Savic in Arabia? Se lascia è lotta a due per il suo posto 

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 1 giugno 2024) Ilmonitora il futuro di Vanja, in caso di partenza del serbo spuntano due papabili obiettivi per il suo ruolo Il rammarico e la delusione per la mancata qualificazione in Europa non tolgono alla voglia e la determinazione di investire sul mercato. Malgrado il ko della Fiorentina in finale di .