Fonte : fanpage di 1 giu 2024

Poi ha chiamato in causa Elly Schlein: "Elly, pensi che io non sia una leader democratica? Non scappare, rispondi". La presidente del Consiglio Meloni ha tenuto un comizio in piazza del Popolo per chiudere la campagna elettorale verso le europee dell'8 e 9 giugno.

Giorgia Meloni chiude la campagna per le Europee | “Contro di noi odio sgambetti e trame nell’ombra”