Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2024 ore 15:30 (Di sabato 1 giugno 2024) Viabilità 1° GIUGNO 2024 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL Lazio SEGNALIAMO INVECE CODE E RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA ADESSO GLI EVENTI: NELLA CAPITALE, AL QUIRINALE NELLE GIORNATE DI OGGI E I DOMANI PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLE REPUBLICA SONO ATTIVI DI VIETI DI SOSTA E TRANSITO SU DIVERSE VIE DELLA ZONA INTERESSATA DALL’EVENTO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2024 ore 13:30 - VIABILITÀ 1° GIUGNO 2024 ORE 13. SEMPRE SULL’AURELIA ALTRE CODE ME PER TRAFFICO TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO VERSO LADISPOLI E TRA CENTRO TRE DENARI E MARINA DI SAN NICOLA NELLA STESSA DIREZIONE CODE PER TRAFFICO ANCHE SUL RACCORDO IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA APPIA E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E PONTINA RIMANENDO SUL RACCORDO MA IN ESTERNA TORVIAMO ALTRE CODE PER TRAFFICO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA LAURENTINA ANCORA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZO CAMMINO A MALAFEDE VERSO OSTIA ADESSO GLI EVENTI: NELLA CAPITALE, AL QUIRINALE NELLE GIORNATE DI OGGI E I DOMANI PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLE REPUBLICA SONO NATTIVI DI VIETI DI SOSTA E TRANSITO SU DIVERSE VIE DELLA ZONA INTERESSATA DALL’EVENTO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO, NELLA GIORNATA DI OGGI A PAARTIRE DALLE 17 E FINO ALLE 8 DI DOMANI 2 GIUGNO PER LAVORI MANUTENZIONE NELLA STAZIONE DI PISA CENTRALE ISTIUTA L’INTERRUZIONE DELL’INTERA LINEA FL5 ROMA CIVITAVECCHIA DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2024 ore 12:30 - ABILITÀ 1° GIUGNO 2024 ORE 12. 20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO, IL QUALE PRECEDENTEMENTE CHIUSO A CAUSA DI UN INCIDENTE È STATO RIAPERT, AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI ALLA VIABILITA’ SPOSTIAMOCI SULLA AURELIA, QUI UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE DAL RACCORDO ANULARE A MALAGROTTA VERSO CASTEL DI GUIDO CODE PER INCIDNTE ANCHE SULLA PONTINA DAL RACCORDO A SPINACETO VERSO POMEZIA SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASILINA E APPIA, PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E PONTINA E TRA CASSIA BIS E SALARIA RIMANENDO SUL RACCORDO MA IN ESTERNA TORVIAMO ALTRE CODE PER TRAFFICO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA LAURENTINA E ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TUSCOLANA ALTRE COD PER TRAFICO SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DI OSTIA CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO NELLE DUE DIREZIONI RESTANDO SULLA CASILINA ALTRE CODE MA A TRATTI TRA IL RACCORDO E LAGHETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE, CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASSIA DAL RACCORDO A OLGIATA IN ENTRAMBI I SESNI DI MARCIA DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ 1° GIUGNO 2024 ORE 11. CONSIGLIAMO DI USCIRE A FIORENTINI RIMOSSO INVECE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, L’ INCIDENTE TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE VERSO IL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASILINA E APIA E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E PONTINA E TRA CASSIA BIS E SALARIA RIMANENDO SUL RACCORDO MA IN ESTERNA TORVIAMO ALTRE CODE PER TRAFFICO TRA OSTIENSE E LAURENTINA, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TUSCOLANA E PIÙ AVANTI DALLA ROMA TERAMO A BUFALOTTA ALTRE CODE PER TRAFFICO SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DI CASTEL DE CEVERI VERSO OLMETTI ANCORA CODE SULLA AURELIA DAL RACCORDO A MALAGROTTA VERSO CASTEL DI GUIDO CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO NELLE DUE DIREZIONI RESTANDO SULLA CASILINA ALTRE CODE MA A TRATTI TRA IL RACCORDO E LAGHETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE, SULLA PONTINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DI PRATICA VERSO POMEZIA DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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