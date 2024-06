Risparmio fuga dai depositi | le famiglie virano sui Btp

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 1 giugno 2024) Da Bot a Btp-people il passaggio è stato deciso sotto la spinta della caccia a rendimenti più elevati: così dagli ultimi dati forniti da Bankitalia nella relazione annuale emerge che lo scorso anno i, remunerati in maniera più bassa, hanno perso quasi 50 miliardi (49,8) attestandosi al 24,5 per cento del totale delle attività e passività delle. In tutto 1.379,2 miliardi. Di contro aumenta di molto la quota investita in titoli obbligazionari pubblici: sono 113,7 miliardi in più pari ad una quota del 4,8 per cento, in forte accelerazione rispetto alla quota del 2,8 per cento del 2022. A 269,5 miliardi. Scendono le quote di fondi comuni (meno 21,1 miliardi) e le azioni e partecipazioni (meno 38,3 miliardi). L'articolodai: lesui Btp proviene da Ildenaro.