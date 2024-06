Ciclismo niente Olimpiadi per Jonas Vingegaard | fuori dai convocati della Danimarca per Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024)non è stato convocato per la prova in linea disu strada delledi, in programma il prossimo 3 agosto. Il due volte vincitore del Tour de France è ancora impegnato nel recupero dalla grave caduta patita lo scorso 4 aprile al Giro dei Paesi Baschi e conta di essere al viaGrande Boucle che scatterà da Firenze il 29 giugno. La sua presenza al Tour non è però ancora confermata, dopo che meno di due mesi fa ha subito fratture alla clavicola e alle costole oltre che danni ai polmoni. In ogni casoha ripreso ad allenarsi regolarmente. Laha quindi ufficializzato i nomipropria rappresentativa per la prova in linea maschile, che vedrà al via Mikkel Norsgaard Bjerg, Mads Pedersen, Mattias Skjelmose e Michael Morkov.