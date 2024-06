Tensione a Milano contestatori cercano di raggiungere gazebo della Lega | respinti dalle forze dell’ordine – Video

Fonte : ilfattoquotidiano di 1 giu 2024

Il gruppo è stato respinto dalle forze dell’ordine in tenuta anti sommossa e si è allontanato al grido di “fuori la Lega da Milano”. . Tensione in piazza Duomo a Milano quando un gruppo di una ventina di studenti e studentesse ha provato a entrare nel retro della piazza dove stava per cominciare il comizio della Lega.

