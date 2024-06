Meloni sinistra in Ue cerca soccorso esterno contro di noi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) "Lacontinuamento di usare l'Europa per impedire a un governo scelto democraticamente dagli italiani di realizzare il programma votato . Sono abituati are ilchi non condividono in patria. E poco importa se ci rimette l'Italia. Per lail suo personale destino vale sempre di più di quello di tutti gli italiani messi insieme: ormai si appellano apertamente senza pudore ai condizionamenti esterni, lo fanno ogni giorno perre di fermarci ma non funziona più". Lo ha detto Giorgia, premier e leader di FdI, dal palco della chiusura della campagna elettorale per le Europee del suo partito. .