Roma | droga nello stabile di Via del Frantoio occupato abusivamente | sgomberato nuovamente

(Di martedì 13 febbraio 2024) Torniamo ad occuparci delloabbandonato in Via del, nella zona del Tiburtino III. Dopo la nostra segnalazione circa l’ennesima occupazione nelle scorse ore è scattato il blitz delle forze dell’ordine: l’area è stata infatti () sgomberata. Polizia Locale e Polizia di Stato sgomberano loal Tiburtino III – (ilcorrieredellacitta.com)Era il mese di ottobre quando con il nostro giornale ci occupammo della situazione di Via del. Qui sorge infatti unoben noto alle cronache capitoline, finito abbandonato nel corso degli anni e fatto oggetto di continue occupazioni abusive. Le ultime le avevamo segnalate per l’appunto poche settimane fa raccogliendo l’allarme lanciato dai residenti della zona ...

La droga è per mio uso personale. Ne ho comprata più del solito perché il prezzo era conveniente, non per spacciarla. Ho un lavoro, sono benestante ...Dalla provincia di Napoli estendevano i propri tentacoli in Calabria, Emilia Romagna e anche in Spagna i quattro gruppi criminali dediti al traffico e allo spaccio di droga sgominati dal Nucleo Pef ...«Tutte le opere del Giubileo di competenza dell'assessorato sono appaltate. E il 90 per cento dei cantieri sarà terminato in tempo per l'apertura della Porta Santa» ...