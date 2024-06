Djokovic torna sul centrale deserto alle 3 di notte | un bambino è ancora lì lo sta aspettando

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 2 giugno 2024) Bellissimo gesto di Novaknel cuore dellaa Parigi: dopo aver vinto il suo match al Roland Garros, il campione serbo èto in campo per abbracciare e baciare undi 10 anni. Non un tifoso qualsiasi: è il piccolo Tom, una vecchia conoscenza. .