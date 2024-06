So Foot boccia la decisione del Psg di puntare su Kvaratskhelia | Non è più imprevedibile

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2024) Negli ultimi giorni il Psg ha dato priorità all’ingaggio di Khvicha, anche se il Napoli sembra essere proiettato sul rinnovo del talento georgiano. Inoltre, per Antonio Conte (prossimo tecnico azzurro) è uno dei calciatori incedibili in vista della prossima stagione. Ha senso per il Psg prendere? Soanalizza ladella squadra parigina disul calciatore del Napoli: Ha davvero senso per il Psg prendere Kvara? I francesi sono costretti a rafforzare il proprio attacco dopo la partenza di Kylian Mbappé. Quindi, chi riempirebbe questo vuoto sarebbe Khvicha, un potenziale concorrente per Bradley Barcola. Primo problema: Aurelio De Laurentiis, che chiede 100 milioni di euro e sappiamo quanto sia difficile convincerlo.