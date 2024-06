Fonte : calcionews24 di 2 giu 2024

A 18 anni e 148 giorni diventa il più giovane portiere della Fiorentina, contro l’Atalanta in campo Tommaso Martinelli, portiere classe 2006: un debutto da record in Serie A Contro l’Atalanta Vincenzo Italiano ha deciso di far debuttare nella Fiorentina il giovane Tommaso Martinelli.

Fiorentina | alla scoperta di Martinelli il baby portiere da record