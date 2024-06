Fonte : lanazione di 2 giu 2024

Secondo quanto si apprende, la società di gestione Toscana Aeroporti sta monitorando la situazione in stretto contatto con le compagnie aeree per fornire immediata assistenza ai passeggeri in attesa di imbarcarsi.

Nubifragio a Pisa allagato l’aeroporto Voli dirottati