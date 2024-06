Col marchio di genocidio c’è il nodo rifugiati

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 2 giugno 2024) Il ministro iberico Albares lancia l’allarme sulla situazione di Israele: in caso di dichiarazione di crimini contro l’umanità siamo obbligati a portare in Spagna chi fa richiesta di asilo. A Tel Aviv temono per le conseguenze sull’export dell’industria militare. Protagonisti del lancio di bombe carta 300 universitari. Non avanzano i tentativi di pace. Lo speciale contiene due articoli. .