Roland Garros Swiatek asfalta Potapova ora c’è Vondrousova Jabeur sfida Gauff

(Di domenica 2 giugno 2024) Ilfemminile ha le prime quattro partecipanti ai quarti di finale. Non ci sarà Elisabetta Cocciaretto, che ha perso in maniera pesante con la statunitense Cocochiudendo così il suo percorso positivo in Francia. Nella parte superiore del tabellone, passeggiata di salute per Iga, che ha inflitto un doppio bagel ad Anastasia. I numeri 89 e 90 della sua carriera, con la russa che, dopo un cammino assai interessante, si è dovuta arrendere allo strapotere della numero uno al mondo, che sembra aver accantonato il brutto momento passato contro Naomi Osaka. La polacca avrà di fronte Marketa: anche per la ceca una partita alla fine abbastanza tranquilla contro Olga Danilovic, nipote di Sasha, in ottanta minuti di gioco.