MotoGp Bagnaia | Ho studiato la partenza ho dato tutto

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giu. (askanews) – “Sapevamo quanto fosse importante la, mi sono concentrato sul farla bene, sono stato esterno per prendere velocità e per poi fare i sorpassi alla curva successiva ed è statoperfetto e fantastico. In Qatar ho passato i primi in 32 secondi, qui forse ci ho messo ancora meno a passare i primi cinque”. Così Francescoimpressionante al Mugello nel Gran Premio d’Italia vinto per la terza volta consecutiva. Su come ha controllato la prima fase di gara: “La vena chiusa non paga mai, bisogna sempre riuscire a fare la cosa giusta al momento giusto. Io ho avuto l’intuizione giusta, l’avevo pensata, ma non era semplice farla quell’entrata. Mi sono buttato dentro alla due ed è andata bene, sapevamo come in Qatar quanto fosse importante partire a bomba per non rimanere dietro”.