Fonte : sportface di 2 giu 2024

La partita andrà in scena nella giornata di martedì 28 maggio alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251 e in chiaro su Rai Sport SEGUI LA DIRETTA RISULTATI E CLASSIFICA TABELLEONE E ACCOPPIAMENTI CALENDARIO PLAYOFF Vicenza-Avellino oggi in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2023/2024 SportFace.

Vicenza-Avellino oggi in tv | data orario e diretta streaming playoff Serie C 2023 2024