Fonte : sbircialanotizia di 2 giu 2024

Ma Vincent Candela, ex campione del Ha perso la finale del ProAm Exhibition - il torneo dedicato agli ex calciatori della Mediolanum Padel Cup di Palermo al quale hanno partecipato gli ex campioni del mondo del 2006, Marco Amelia e Simone Barone, l'ex laziale Stefano Fiore e lui, - e lo ha fatto col sorriso.

Candela | De Rossi sa cosa fare mercato? Le idee a volte valgono più dei soldi…