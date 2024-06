‘Darkside Witches II’ nuovi casting a Benevento | si cercano attori e comparse

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 2 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa produzione del film “DarksideII, la black witch di” è nuovamente alla ricerca diper ruoli secondari, figurazioni speciali eper le riprese che si svolgeranno trae Sassinoro. I provini finali si terranno il 15 giugno, dalle 14.00 alle 18.00, e il 16 giugno, dalle 10.00 alle 18.00, presso l’Auditorium San Nicola. Ilè aperto a donne e uomini dai 18 anni in su residenti nella provincia di. Per gliinteressati ai ruoli secondari è necessario presentare durante le selezioni un Curriculum Vitae e una prova individuale con un testo di propria scelta. Per alcuni ruoli maschili, titolo preferenziale è avere esperienza nelle arti marziali per le scene d’azione.