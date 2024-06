Tre morti al casello autostradale dell’A12 a Rosignano le immagini dell' incidente

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 2 giugno 2024) Almeno tre auto sono rimaste coinvolte nello scontro che ha procurato gravi danni anche alla struttura per il pagamento del pedaggio. Sarebbero deceduti gli occupanti del veicolo che si è schiantato ad alta velocità su due macchine in coda e una persona che si trovava in uno dei mezzi tamponati.