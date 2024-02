Torre Annunziata | esecuzione in pieno centro | 24enne ucciso a colpi di pistola L’ipotesi di un regolamento di conti di camorra

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un giovane di 24 anni è statostasera in, nel Napoletano. Le modalità dell’agguato farebbero pensare a undidella malavita. Sembra che uno scooter si sia avvicinato alla vittima designata, e un uomo a bordo del mezzo abbia esploso contro il giovane sei o settedi. I carabinieri accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane. La sua identità non è stata rivelata, ma si tratterebbe di un pregiudicato di Castellammare di Stabia noto alle forze dell’ordine. L’omicidio è avvenuto in strada su corso Umberto I, zona molto frequentata a breve distanza dal tribunale di. Su dinamica e ...

