Gf Vip - Selvaggia Roma e il compagno Luca Teti scoprono il sesso del bebè in arrivo e svelano il nome!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 20 maggio 2024), protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha svelato sui social ildel suo. L’ex concorrente di Temptation Island (a cui ha partecipato nel 2017 insieme all’allora fidanzato Francesco Chiofalo) lo scorso 12 aprile ha annunciato di essere in dolce attesa. La notizia è stata particolarmente emozionante per l’ex Vippona che, nel 2o22, aveva perso la sua bambina a gravidanza già inoltrata dopo aver contratto il citomegalovirus. Dopo il tragico evento,è nuovamente in dolce attesa e preso accoglierà tra le sue braccia il frutto dell’amore con il calciatore, che è già padre di Leo, avuto da una precedente relazione. Poche ore fa la coppia ha celebrato il gender reveal, annunciando ildel ...