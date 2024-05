Stadio Maradona - Manfredi | A breve tavolo per ristrutturazion - convinto anche ADL

L’Avvocato Mancino candidato alle elezioni europee propone un innovativo progetto per la ristrutturazione dello Stadio Maradona e la tutela della proprietà comunale. L’Avvocato Lelio Mancino , candidato alle prossime elezioni europee per il ...

Tempo di lettura: 2 minuti“Accolgo con favore quanto dichiarato dal Sindaco Gaetano Manfredi in merito agli sviluppi sulla ristrutturazione dello stadio Maradona: il “ tavolo di lavoro” con i Ministeri rappresenta un’importante occasione per ...

Fissata la data di Napoli-Lecce: al "Maradona" si giocherà domenica alle 18 - Fissata la data di Napoli-Lecce: al "maradona" si giocherà domenica alle 18 - Dopo una lunga ed estenuante attesa, la Lega Serie A ha partorito il programma della 38ª e ultima giornata di campionato. Si giocherà da giovedì a domenica, tanto per ...

Stadio Maradona, il sindaco di Napoli: “Pensiamo alla ristrutturazione” - stadio maradona, il sindaco di Napoli: “Pensiamo alla ristrutturazione” - Il primo cittadino pronto a varare il progetto per sistemare l’impianto: “Forte disponibilità da Governo e De Laurentiis” ...