La grande bugia verde | i dati che smontano pezzo per pezzo i dogmi green

(Di lunedì 20 maggio 2024) I ghiacci artici si stanno riducendo? Falso. Il numero dei morti a causa dei disastri naturali è in crescita? Falso. Iindicano un aumento dei fenomeni estremi? Falso. Le previsioni annunciano una qualche catastrofe planetaria nel prossimo futuro? Falso. Alla base di queste idee errate, e molto diffuse, vi è un utilizzo arbitrario e strumentale della scienza da parte della propaganda, che punta il dito contro l’uomo occidentale e il suo modello di sviluppo, presunti colpevoli del cambiamento climatico. Per ordinare il libro, clicca qui Nicola Porro raccoglie le ricerche di alcuni autorevoli specialisti (fisici, geologi, climatologi, meteorologi ma anche economisti e ingegneri) mostrando che non c’è alcun unanimismo tra gli esperti attorno al cambiamento climatico, soprattutto sul ruolo e sul­l’influenza del­l’uomo. Da protagonista della ...

Il governatore della Liguria Giovanni Toti ha truccato i dati dei contagi per Covid -19 nella sua regione. Per ottenere dalla struttura commissariale più vaccini. Su questo si basa l’accusa di falso nei confronti del presidente e del suo capo di ...

“Miccichè usava l’autoblu per fini privati, pure per portare il gatto dal veterinario”: divieto di dimora per il politico, che nega le accuse - “Miccichè usava l’autoblu per fini privati, pure per portare il gatto dal veterinario”: divieto di dimora per il politico, che nega le accuse - È accusato di aver usato l’auto blu per portare il gatto dal veterinario. Ma anche di aver inviato l’autista da Cefalù fino a Palermo per consegnare un bidone di benzina alla moglie rimasta in panne, ...

Soldi falsi comprati su Telegram con le criptovalute: la centrale era a Napoli, 4 arresti - Soldi falsi comprati su Telegram con le criptovalute: la centrale era a Napoli, 4 arresti - A Napoli la centrale di banconote e monete false che, attraverso i social, venivano acquistate in tutto il mondo con criptovalute: 4 gli arresti dei carabinieri ...

Operazione Polo Est: truffa della citazione in giudizio - Operazione Polo Est: truffa della citazione in giudizio - La Polizia Postale ha individuato un gruppo di criminali che chiedevano il pagamento di denaro dopo aver inviato una falsa citazione in giudizio.