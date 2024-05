Sport da combattimento e alimentazione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 20 maggio 2024) Le proteine, la star indiscussa nella dieta dei wrestler Una buonaè fondamentale per migliorare le prestazioniive e riprendersi dagli allenamenti estenuanti dei giorni precedenti ad un match. Lo sanno bene i grandi wrestler, la cui dieta è ricca di proteine, nutrienti dai molteplici benefici che favoriscono la ricostruzione del tessuto muscolare e la riparazione cellulare. Per i campioni del wrestling non è solo questione di mantenersi in forma, ma di fornire al loro corpo, sottoposto a stress e danni muscolari frequenti, l’apporto proteico di cui ha bisogno. Come farebbe, sennò, Big Show a mantenere i suoi muscoli in salute o The Rock ad avere tanta resistenza fisica? Tra i supplementi proteici preferiti dagliivi, c’è senz’altro l’albume d’uovo liquido, un grande alleato di campioni del ...