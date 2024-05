Come capire se una mucca sta bene? Chiedetelo a lei Il ministro Lollobrigida fa infuriare vegani e animalisti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 20 maggio 2024) Vi siete mai chiesti se gli animali negli allevamenti sono felici? C’è un metodo semplice, basta «chiederlo direttamente a loro». È il suggerimento deldell’Agricoltura Francescoper verificare ilssere animale nelle aziende agricole. «Se si avvicinano all’uomo senza timore», ha scritto in un post su Facebook, «significa che lo considerano un loro amico». Lollobridiga e gli animali negli allevamenti Il post finisce con l’hashtag #qualità e l’immancabile emoticon della bandierina tricolore. Sotto, una pioggia di insulti da parte della comunità vegana e non solo: dopo essere rimasto scioccato dal documentario Food for Profit, ed essersi affrettato a specificare che «non tutti gli allevamenti» sono così, ilscivola su un tema molto caro agli. Anche a Pescara, ...