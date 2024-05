Dieta del cervello - per aumentarne il benessere e ridurre il decadimento cognitivo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 20 maggio 2024) Quando pensate all’alimentazione, non limitatevi a ragionare in termini di controllo del peso, di colesterolo, di circolazione e pesantezza digestiva. Ma scegliete anche pensando aldel. Perché le preferenze alimentari incidono, eccome, sulle condizioni cerebrali, al punto di influenzare la stessa salute del sistema nervoso. A dirlo è una ricerca apparsa su Nature, coordinata da Jianfeng Feng dell’Università di Warwick, che conferma in chiave scientifica una realtà che è nei fatti. Un’alimentazione sana ed equilibrata è collegata a una salute del, una funzione cognitiva e unmentale maggiori. Variare è importante Lo studio ha preso il via incrociando diverse valutazioni. Si è ovviamente partiti dalle scelte alimentari di un ampio campione di 181.990 partecipanti della Biobank del ...