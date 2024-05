G7, Tajani apre summit Youth 7: "Ascolto giovani fondamentale per affrontare sfide" - G7, tajani apre summit Youth 7: "Ascolto giovani fondamentale per affrontare sfide" - L'obiettivo è di consentire ai giovani di avanzare delle proposte per la presidenza italiana del G7 Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio tajani aprirà oggi alle 10 alla Farnesina il summit ...

Sviluppo sostenibile: Asvis, incontro il 23 maggio a Roma in vista del “Summit sul futuro” delle Nazioni Unite - Sviluppo sostenibile: Asvis, incontro il 23 maggio a Roma in vista del “summit sul futuro” delle Nazioni Unite - Si svolgerà giovedì 23 maggio a Roma alle 10 (aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, in via di Campo Marzio 78) la giornata conclusiva dell’ottava edizione del Festival dello sviluppo ...

Roma ospita lo Youth 7 summit - Roma ospita lo Youth 7 summit - Dal 20 al 24 maggio 300 giovani da 10 Paesi nella Capitale per prendere parte al gruppo ufficiale di engagement giovanile del G7. Il culmine di un percorso iniziato a febbraio ...