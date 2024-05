Lite tra genitori a Caserta - figlio 17enne accoltella il padre

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHato ilprobabilmente per difendere la madre. È accaduto a, dove unresidente alle palazzine popolari di via Falcone, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio. “Non ce la facevo più” ha detto il minore rivolgendosi ai poliziotti in Questura, dove è giunto a testa bassa e visibilmente scosso. Ildel minore, 48 anni, ferito al petto, è stato portato all’ospedale die operato d’urgenza; le condizioni sono gravi ma dovrebbe essere fuori pericolo. Dagli accertamenti svolti dai poliziotti della squadra volante della Questura, intervenuti sul posto, e della Squadra Mobile, il ragazzo, uno studente, che ha compiuto da poco 17 anni, sarebbe intervenuto durante un’accesa...