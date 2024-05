A spasso nei piccoli comuni | a Cannes il documentario con Magliano protagonista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) «La bellezza dell’Italia minuta», il cortometraggio prodotto dal Gruppo The Skill e già presentato alla Ottantesima Mostra internazionale del Cinema di Venezia sarà offerto anche alla prestigiosa platea del Festival del Cinema di. L’opera, curata da Lorenzo Munegato e Alberto Pezzella con il contributo di Simone Massaccesi, è un viaggio nell’Italia dei centrie medi, da Sarzana a Conversano, da Norcia ain Toscana, spesso fuori dai grandi flussi turistici, ma capace di enormi potenzialità messi in luce dal Gruppo specializzato incazione strategica, di crisi e reputation management guidato da Andrea Camaiora. The Skill, proprio nelle scorse settimane ha aperto la sua prima sede all’estero in Francia e ha annunciato contestualmente una summer school, il “Campus École The Skill” che si ...