Difendere l’ambiente - focus Rotary Club Napoli Est in collaborazione con il Cnr-Iriss

(Di lunedì 20 maggio 2024) La tutela delè una condizione fondamentale per garantire un futuro sostenibile e il benessere dell’umanità. In questa ottica, ilEst, incon, chiama a raccolta esperti e istituzioni in un dibattito – convegno dall’emblematico titolo “: una Premessa Indispensabile per il Benessere dell’Uomo”. L’evento si terrà il prossimo 27 maggio a partire dalle ore 18:00 presso il Tennis, in Viale Anton Dohrn Il convegno mira ad approfondire le tematiche legate alla tutela del, alla transizione ecologica, e al ruolo della sostenibilità nella nostra società grazie a interventi di spessore per indagare ...