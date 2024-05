Ultime Notizie Roma del 20-05-2024 ore 16 | 10

Florent Ghisolfi sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. Non c’è ancora il comunicato ufficiale del club giallorosso, ma il Nizza , attuale club del dirigente francese, ha conferma to la prossima destinazione del classe 1985. Il presidente dei ...

Nel cuore di Roma il lancio di “Airport in the city”, il nuovo servizio di ADR - Nel cuore di roma il lancio di “Airport in the city”, il nuovo servizio di ADR - L’aeroporto di Fiumicino arriva nel centro di roma dove i passeggeri, dallo scorso 15 maggio, potranno effettuare il check-in e imbarcare senza costi aggiuntivi il proprio bagaglio da stiva alla stazi ...

Atletica: svelata nuova maglia Nazionale per gli Europei - Atletica: svelata nuova maglia Nazionale per gli Europei - "I ragazzi sono bravissimi, l'ultimo anno e' stato straordinario ma questo sara' ancora meglio". Cosi' il presidente Fidal ...

Termovalizzore Roma, Gualtieri: avanti tutta con offerta Acea - Termovalizzore roma, Gualtieri: avanti tutta con offerta Acea - roma, 20 mag. (askanews) – Questa mattina è stata aperta la busta dei documenti amministrativi relativi alla partecipazione del bando pubblico per la realizzazione del termovalorizzatore di roma i cui ...