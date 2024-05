(Di lunedì 20 maggio 2024) (Adnkronos) – Favorire un processo diper ionco-ematologici, per stare meglio nella quotidianità ed entrare in relazione con se stessi e con il proprio vissuto. E' questo l'obiettivo di 'sAil Camp',dipromosso dall'Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma e rivolto aionco- L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Ingegneria clinica, assegnati il premio innovazione e Aiic Awards - Ingegneria clinica, assegnati il premio innovazione e Aiic Awards - Al congresso nazionale, 17 vincitori su circa 300 lavori valutati su innovazione tecnologica utile e disponibile ...

Tumori: tra vela e laboratori il progetto Ail per la riabilitazione psicologica dei pazienti - Tumori: tra vela e laboratori il progetto Ail per la riabilitazione psicologica dei pazienti - Favorire un processo di riabilitazione psicologica per i pazienti onco-ematologici, per stare meglio nella quotidianità ed entrare in relazione con se stessi e con il proprio vissuto. E' questo l'obie ...

Crisi diplomatica tra Argentina e Spagna, Milei non si scusa con Sanchez ma rilancia “faccio surf sulle lacrime dei socialisti” - Crisi diplomatica tra Argentina e Spagna, Milei non si scusa con Sanchez ma rilancia “faccio surf sulle lacrime dei socialisti” - Altro che scuse. Il presidente argentino Javier Milei soffia sul fuoco e rende ancora più roventi i rapporti con la Spagna. “Buongiorno a tutti!!! Il leone è tornato surfando su un’onda di lacrime dei ...