ll look italiano di Taylor Swift - per le giornate dal meteo incerto

(Di lunedì 20 maggio 2024) In fatto di musica non conosce rivali, ma quando si parla di, non è sempre stata un’icona di stile. Se sul palco del suo The Eras Tour, appena arrivato in Europa, vanta mise da moderna pop-star alternando abiti sognanti (in pendant con i primi album di carriera) e body ricoperti di cristallo sinonimo della la sua rinascita glamour, nella vita di tutti i giorni si affida allo stile casual, più pratico e versatile. L’ultimo ensamble da copiarle? Quello indossato questo weekend sul Lago di Como in compagnia del fidanzato e star del football Travis Kelce. Dopo il grande successo delle date a Parigi, e prima di volare a Stoccolma per i tre concerti nella capitale della Svezia, la cantante si è concessa una fuga ...

‘May December’ Blu-ray Review - ‘May December’ Blu-ray Review - May December was released on DVD and Blu-ray today, courtesy of Dazzler Media.

Newsmax's Sebastian Gorka calls for political retribution: “We have to root out individuals like Miles Taylor” - Newsmax's Sebastian Gorka calls for political retribution: “We have to root out individuals like Miles taylor” - On Tuesday, taylor said Trump has already “found ways” to appoint loyalists to his cabinet. He used the example of Chad Wolf, who served as the acting Homeland Security Secretary for a year before a ...

‘God intended it for good’: Three generations look back over history - ‘God intended it for good’: Three generations look back over history - You intended to harm me, but God intended it for good,” Joseph tells his brothers in Genesis 50:20, “to accomplish what is now being done ...